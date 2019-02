Suárez scoorde al 25 uur niet in uitwedstrijden in Champions League

Die laatste uitgoal in de Champions League maakte Suárez op 16 september 2015 in de uitwedstrijd bij AS Roma. De 32-jarige Suárez passeerde vanavond in Lyon de grens van 1500 minuten en daarmee 25 uur zonder goals in uitwedstrijden in de Champions League.



Ook in thuiswedstrijden scoorde Suárez sindsdien de start van vorig seizoen nog maar één keer. Dat was vorig seizoen in de kwartfinale, eveneens tegen AS Roma. FC Barcelona won die heenwedstrijd met 4-1, maar ging in de return in Stadio Olimpico pijnlijk met 3-0 onderuit.