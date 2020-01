Succes voor Fem van Empel uit Sint Michielsgestel: ‘Technisch valt alles nog te verbeteren’

,,Ineens was ze weg ja", zei Van Empel over de ontknoping. Het maakte de blijdschap om de zege niet minder. De zege in Huijbergen is immers de zoveelste opsteker voor de tiener die nog maar enkele maanden geleden het voetbalveld verruilde voor het crossparkoers. Daarbij komt dat ze in Huijbergen ook nog eens alle oudere elitenrensters de baas was.