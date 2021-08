Superweek voor Nederlands voetbal ondanks dompers PSV en AZ: vijf ploegen in Europese poulefase

CoëfficiëntenranglijstMet vijf deelnemers in de Europese hoofdtoernooien ligt voor het Nederlands voetbal een droomseizoen op de loer. Hoewel PSV en AZ teleurstellingen moesten verwerken, kunnen zij met het oog op het landsbelang aansluiten in de polonaise.

Met PSV, dat naast een Champions League-startbewijs én bonuspunten greep, AZ dat zich niet wist te plaatsen voor de Europa League en Feyenoord dat een nederlaag moest slikken tegen IF Elfsborg, leek het geen topweek voor Nederland op de coëfficiëntenranglijst. Op de korte termijn was dat het ook allesbehalve, maar een blik op de toekomst schetst een zeer rooskleurig beeld.

Met Ajax, PSV, Feyenoord, AZ én Vitesse heeft Nederland tijdens de komende Europese campagne namelijk vijf troeven in handen. Zij kunnen zich verheugen op in totaal dertig groepsduels, waarmee een bijna onuitputtelijke bron aan coëfficiëntenpunten binnen handbereik is. Met goede prestaties van de vijf deelnemers kan het Nederlands voetbal voor het eerste voorzichtige angstzweet bij Frankrijk en Portugal zorgen.

De achterstand op de nummers vijf en zes van de coëfficiëntenranglijst lijkt voor dit seizoen nog onoverbrugbaar, maar een topseizoen kan het Nederlands voetbal aanzienlijk in de buurt brengen van de twee grotere voetballanden. Vooral volgend seizoen kan die teruggebrachte afstand goud waard zijn: dan vervalt het voor het Nederlands voetbal dramatisch verlopen seizoen 2017/2018. In die jaargang werden minder punten bij elkaar gesprokkeld dan dit seizoen, terwijl de hoofdtoernooien nu nog niet eens begonnen zijn.

Coëfficiëntenstand (aantal nog actief/aantal deelnemers)

5. Portugal - 44,216 (4/6)

6. Frankrijk - 43,748 (6/6)

7. NEDERLAND - 33,500 (5/5)

8. Oostenrijk - 31,650 (4/5)

9. Schotland - 31,300 (2/5)

10. Rusland - 30,682 (3/5)

De voorsprong op Schotland en Oostenrijk bleef ruim. Voor het Nederlands voetbal is voor nu vooral een plek in de top 10 van belang. Die klassering biedt de eredivisiekampioen een plek in de groepsfase van de Champions League. Drie jaar geleden, toen Nederland op de beschamende plek veertien stond, moest landskampioen Ajax zich nog via de play-offs plaatsen.

Natuurlijk hadden Feyenoord, Vitesse en vooral AZ (dat nipt tekort kwam tegen Celtic, red.) zich het liefst verzekerd van een ticket voor de hoger aangeschreven Europa League. Een plek in de Conference League is in landsbelang echter misschien wel waardevoller. In de Conference League leveren overwinningen (0,400 punt) en gelijke spelen (0,200 punt) namelijk net zo veel op als in de Champions en Europa League. Die punten lijken tegen de minder sterke tegenstanders in de derde competitie van Europa voor het oprapen te liggen.

Positief nieuws voor PSV Een flinke opsteker voor PSV: omdat Slavia Praag zich niet wist te plaatsen voor de Europa League, hebben de Eindhovenaren nipt een plek in pot 2 voor de loting bemachtigd. De potindeling wordt bepaald aan de hand van clubcoëfficiënten. PSV heeft er daarvan 29,000, terwijl pot 3-club Olympique Marseille 28,000 punten heeft. PSV ontloopt tijdens de loting daardoor onder meer Eintracht Frankfurt en Leicester City. Ook Ajax ruikt kansen, met Sporting Lissabon, Borussia Dortmund en Besiktas als poulegenoten.

Volledig scherm Feyenoord verloor van Elfsborg (3-1), maar verzekerde zich van een Conference League-ticket. © ANP