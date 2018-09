Superwoman Serena Williams spreekt met haar racket

Door Rik Spekenbrink



Als Brenda Schultz in alle vroegte aankwam op de tennisclub in Delray Beach, Florida, was er altijd één baan bezet. Door twee donkere meisjes en een blanke trainer met een winkelwagen vol ballen. Ook steevast in de buurt: Richard Williams, vader van de meisjes. ,,Soms was het nog zo donker dat hij zijn auto naast de baan parkeerde en de koplampen aanzette. Als ik begon te trainen, waren zij al even bezig, als ik na twee uur stopte stonden ze er nog en als ik in de middag terugkwam waren ze er weer. Of nog steeds, waarschijnlijk.”



We hebben het over 1991, 1992. Venus Williams is een jaar of 11, ­Serena nog wat jonger. Vanaf een paar banen verderop ziet Schultz, dan zelf begin 20, hoe de twee zusjes met militaire precisie worden gedrild voor een profcarrière. Schultz is in haar jeugd naar Amerika verhuisd voor het tennis en zal het tot de mondiale top 10 schoppen. Ze herkent de beelden uit de Nike-reclame die vorige week werd gelanceerd, waarin pa Williams ­tegen de nog jonge Serena zegt dat ze moet doen alsof ze op de US Open staat. Beiden dragen dezelfde witte polo met gekleurde tennisballen.



,,Die ouders zijn waanzinnig”, zegt Schultz telefonisch vanuit New York, waar ze de US Open bijwoont. Ze kent de later gescheiden Richard Williams en Oracene Price goed. ,,Serena’s moeder is ­rustig, realistisch en down to earth. Richard is van de grote dromen. Vanaf hun geboorte was hij duidelijk: ik ga die meisjes laten tennissen en maak ze nummer 1 van de wereld.’’