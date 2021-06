Suriname verplettert Bermuda en blijft dromen van WK

Suriname mag blijven dromen van het WK in Qatar, na een eclatante 6-0 zege op Bermuda. Volgende en voorlopig de zwaarste horde voor de ploeg van bondscoach Dean Gorré is dinsdag het treffen met Canada.

In het Franklin Essed Stadion in Paramaribo had Suriname vrijdagavond (lokale tijd) geen kind aan Bermuda. Na een kwartier stond het al 2-0, waarna ‘de Natio’, zoals de Surinaamse nationale ploeg wordt genoemd, simpel uitliep naar een grote uitslag. Spits Nigel Hasselbaink was de grote man met drie goals, de overige treffers kwamen op naam van Sheraldo Becker (twee keer) en Shaquille Pinas.

Bij Suriname maakte Feyenoorder Ridgeciano Haps zijn debuut. Hij kreeg direct een basisplaats toebedeeld van Gorré. Ook oud-Feyenoorder Mitchell te Vrede (nu Al-Fateh, Saoedi-Arabië) maakte als invaller zijn eerste minuten in het wit-rood-groene shirt van Suriname.

In de rest van de selectie zit eveneens volop Eredivisie-ervaring. Talloze spelers die in Nederland spelen of speelden maken deel uit van de groep die droomt van het WK van 2022 in Qatar, zoals Warner Hahn, Damil Dankerlui, Ryan Donk, Shaquille Pinas, Ramon Leeuwin, Kelvin Leerdam, Mitchell Donald, Roland Alberg, Dion Malone, Ryan Koolwijk, Tjaronn Chery, Nigel Haisselbaink, Sheraldo Becker, Diego Biseswar en Florian Jozefzoon.

Weg naar Qatar lang en lastig

Suriname gaat na de zege op Bermuda en eerdere overwinningen op de Kaaimaneilanden (3-0) en Aruba (0-6) aan de leiding in groep B van de Concacaf-zone. Daarin strijden de 35 Noord- en Midden-Amerikaanse landen en de landen uit het Caribisch gebied om drie plaatsen op het WK.

Maar de weg naar Qatar is lang en lastig. Alleen de groepswinnaar gaat door naar de volgende ronde, waarin een van de andere vijf groepswinnaars wacht in een dubbele confrontatie. De winnaars van die duels treffen in de finaleronde in een hele competitie de toplanden van de Concacaf-zone: Mexico, Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras. De beste drie gaan rechtstreeks naar Qatar, de nummer vier speelt nog een intercontinentale play-off.

Canada grootste concurrent

Voornaamste concurrent van Suriname voor de benodigde eerste plaats in de groep is het Canada van Bayern München-ster Alphonso Davies. Canada ontmoet zaterdagnacht het door Stanley Menzo gecoachte Aruba. Canada won tot nu toe beide duels, met 5-1 van Bermuda en met 11-0 van de Kaaimaneilanden.

Dinsdag volgt in de laatste speelronde de beslissende kraker tussen Suriname en Canada in stadion Toyota Park in de Amerikaanse stad Bridgeview nabij Chicago. Dan wordt duidelijk of Surinaamse WK-droom voorlopig intact blijft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.