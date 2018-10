Suzanne Schulting traint hard, meeuw berooft Casillas

Chili wint oefenduel van Mexico, met Lozano en Gutiérrez

9:48 De nationale voetbalploeg van Chili heeft zich hersteld van de 3-0-nederlaag afgelopen vrijdag in een oefenduel met Peru. Tegen Mexico, dat de PSV'ers Hirving Lozano en Érick Gutiérrez in de basis had, wonnen de Chilenen met 1-0.