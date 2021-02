Sven van Beek baalt van weggegeven doelpunten in de tweede helft: ‘Dat is gewoon slecht’

Willem II deed drie kwartier goed mee en creëerde zelfs een aantal kansen, maar de Tilburgers verzuimden om op voorsprong te komen. ,,Ik denk dat we het Feyenoord in de eerste helft heel lastig hebben gemaakt”, zegt Van Beek. Met 0-0 de rust in, daar leek het op, maar in de blessuretijd van de eerste helft scoorde Jens Toornstra de 1-0. ,,Heel zuur dat hij in de laatste minuut van de eerste helft valt. We waren goed bezig en daar konden we in de tweede helft mee verder.” Maar die plannen konden al snel de prullenbak in want na rust was het snel 3-0. ,,Als je na rust binnen zeven minuten dit soort goals weggeeft, dat is gewoon slecht.”