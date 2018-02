Svitolina mag grote trofee in Dubai wederom kussen

Elina Svitolina heeft voor het tweede jaar op een rij het WTA-toernooi van Dubai gewonnen. De tennisster uit Oekraïne was in de finale veel te sterk voor de Russische verrassing Daria Kasatkina: 6-4 6-0. Svitolina had het hardcourttoernooi in het emiraat vorig jaar ook al gewonnen.