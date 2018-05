Svitolina met moeite naar tweede ronde Roland Garros

Schema Nacompeti­tie zaterdag­voet­bal: hoofdklas­se­voet­bal mogelijk voor WNC

12:42 Nu de laatste speelronde van het zaterdagvoetbal helemaal is gespeeld, kan het nacompetitieschema langzaamaan in elkaar worden geflanst. De snelle rekenaars onder ons zien dat voor klassebehoud in de derde klasse voor sommige clubs maar een wedstrijd nodig is. Andere teams moeten drie keer in actie komen.