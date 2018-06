Svitolina onderuit op Roland Garros

VIDEO Voetballer Rick Karsdorp laat zich heel even zien op Bossche stoep: 'Geen pers binnen'

15:13 DEN BOSCH - Ex-Feyenoordspeler Dirk Kuyt zat even voor een uur vrijdagmiddag in de Bossche Orangerie toen even later zijn voormalige medespeler Rick Karsdorp uit een witte limousine stapte. Hij trad in het huwelijk met Astrid Lentini.