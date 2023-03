Tachos-coach Hans van Dijk gaat met zijn zoon Destin naar Bevo, ‘achteraf blijkt of het de juiste afslag is’

Tachos-coach Hans van Dijk noemt de toekomstige samenwerking met zijn zoon de kers op de taart, maar het was niet zijn belangrijkste reden om voor Bevo te kiezen. ,,We hebben het niet samen besloten, want we maken beiden onze eigen afwegingen. Hij heeft hier meer zicht op speeltijd en ik vind Bevo een mooie club die bij mij past. Jaren geleden zei ik al tegen mijn vrouw: ‘dat lijkt me een leuke club’. De mensen zijn betrokken, het lijkt me familiair al moet er ook gepresteerd worden.”

Zijn zoon Destin maakt de overstap van Aalsmeer. Hij was sinds eind vorig jaar met de Limburgse club in gesprek. In februari werd Hans benaderd. ,,Natuurlijk hebben we het er over gehad hoe het zou zijn. Ik vind handbal en coachen leuk, maar familie staat met grote afstand op één. Als hij had gezegd ‘ik weet het niet pa’, dan had ik er wel vier keer over nagedacht of ik het zou doen, maar hij vond het leuk.”

Scheiden

In de jeugd van Houten werkten de twee al eens samen. ,,Ik denk dat we het goed kunnen scheiden. Ik zie hem als speler en als hij rare dingen doet dan spreek ik hem daarop aan, net als bij een ander. Al hoor je altijd geluiden dat het niet handig is om samen met je zoon te werken. Je trekt hem voor of juist niet. Als het goed gaat dan is het prima en als het slecht gaat dan hoor je het. Voor beiden voelt het goed om deze stap te zetten. Achteraf blijkt of het de juiste afslag is.”

Dus maakt de coach samen met zijn zoon die nog thuis woont komend seizoen regelmatig het ritje vanuit Breukelen naar Panningen en terug. Daarbij zal het niet alleen over handbal gaan. ,,We praten ook over andere dingen, zoals over hoe het gaat. En soms slaapt er misschien iemand. Ook kan ik me voorstellen dat als hij heen rijdt, ik nog even aan het werk ben. Of we iedere avond samen rijden is nog de vraag, hij heeft daar ook een kamer.”

Vrienden

Eerst het seizoen afmaken bij Tachos. In januari liet de coach weten dat hij aan het eind van zijn tweede seizoen zou stoppen bij de club uit Waalwijk. ,,Het is fantastisch geweest, mooier gaat het niet worden. De titel in de eredivisie vorig seizoen was uniek.”

Dit seizoen is anders, er wordt veel meer verloren dan gewonnen. Toch blijft de coach positief. ,,Deze ploeg blijft in goede en slechte tijden een ploeg. In een schoolklas zouden veel spelers geen vrienden van elkaar zijn, maar binnen het team doet iedereen alles voor elkaar. Daarom vallen we niet uit elkaar.” Van Dijk wil afsluiten met handhaving op het hoogste niveau, het meest realistische scenario daarvoor is in de nacompetitie afrekenen met de kampioen van de eredivisie.

Volledig scherm Tachos-coach Hans van Dijk gaat volgend seizoen samen met zoon Destin naar Bevo. © Pix4Profs/ Ramon Mangold