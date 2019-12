Tadic aangeslagen na uitschakeling: ‘Dachten zeker dat we wel een goal zouden maken’

,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit doet heel erg veel pijn”, begon de Servische aanvaller van de Amsterdammers voor de camera van Veronica. ,,Dit doet heel erg veel pijn. Ik weet niet wat ik moet zeggen. We hebben tien punten en liggen er gewoon uit.”



,,Het was een gekke wedstrijd. Ik had het idee dat we de eerste helft controleerden, maar dan krijgen we een rare goal tegen en ja, daarna... de laatste 20 minuten hebben we gewoon niet gevoetbald. Er waren veel incidenten en werden veel overtredingen gemaakt.”



Tadic zelf slaagde er ook niet in meer dan één echte kans te creëren. ,,We dachten zeker dat we hier wel een goal zouden maken. We kregen de nodige kansen maar deden daar vervolgens lang niet genoeg mee.” Voor Ajax rest nu de Europa League: ,,Wij willen Champions League voetballen.”