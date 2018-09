Tadic: De invallers gaven ons extra energie

,,Het was een mooie avond'', aldus de Servische aanvaller. ,,We mogen er trots op zijn dat we dit samen aan onze fans hebben kunnen laten zien.''



Vanzelf ging het niet. Tadic: ,,We wisten dat het lastig zou worden tegen deze sterke en defensieve tegenstander. We wisten dat we geduld moesten hebben. Zij werden in de tweede helft moe, bovendien gaven de invallers ons extra energie.''