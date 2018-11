Tadic: Deze zege is voor onze supporters

Het was Tadic niet ontgaan hoe de ruim 1200 meegereisde supporters van Ajax door hooligans van AEK Athene werden aangevallen in het olympisch stadion. De politie was massaal aanwezig maar greep vlak voor het eerste fluitsignaal niet in toen tientallen Grieken met vuurwerken en stenen de aanval zochten.



Gelukkig voor de aanwezige fans van Ajax landde een grote vuurwerkbom net een metertje buiten hun tribune. Ze schrokken wel van de metershoge steekvlam. De politie greep wel hard in toen supporters van de nummer twee van de eredivisie vuurwerk terug gooiden. Acht fans van Ajax raakten gewond door vuurwerk en het harde ingrijpen van de Griekse mobiele eenheid. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis en lieten zich in het stadion behandelen.