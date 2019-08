Tadic: Geholpen door UEFA? Voorronden als halvefinalist zijn pas een schande

Tadic voelt zich heerlijk als hij zijn hart in zijn keel voelt kloppen, zo vertelde hij vlak na de return in de derde voorronde van de Champions League terwijl even verderop de gemoederen bij de teleurgestelde Grieken hoop opliepen. Spelers waren woest op de arbitrage, die in hun ogen de thuisploeg aan een zege had geholpen. Ze kregen gelijk van de meegereisde media. De Ajax-captain moest vooral lachen om de woede van de Grieken. ,,Ik mag die eerste strafschop niet missen, maar als er een videoscheidsrechter was geweest, had ik opnieuw mogen aanleggen. Die doelman verliet veel te snel de doellijn."