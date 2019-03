Tadic genomineerd voor Speler van de Week in Champions League

Solskjaer na stunt United: ‘Ajax gaf ons inspiratie’

7:39 De stunt van Ajax in de Champions League tegen Real Madrid heeft Manchester United geïnspireerd. De Engelse ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer zorgde woensdagavond in Parijs voor een soortgelijke verrassing, door na een 2-0-nederlaag op het eigen Old Trafford de return tegen Paris Saint-Germain met 3-1 te winnen.