Tadic na teleurstelling tegen Benfica: ‘Wat er aan ontbrak bij ons? Dat we niet scoren’

Dusan Tadic was flink ontgoocheld na de uitschakeling door Benfica in de achtste finales van de Champions League. ,,Het is heel zwaar en lastig om nu de juiste woorden te vinden", zei de Servische aanvoerder van Ajax.

,,We verdienen het niet om hier vanavond te verliezen", was Tadic van mening, hoewel Ajax na de 36ste minuut niet meer op doel schot. Darwin Núñez maakte in de 77ste minuut de winnende goal in de Johan Cruijff Arena, nadat hij André Onana in de lucht klopte na een vrije trap van Álex Grimaldo. ,,We wisten dat zij heel gevaarlijk zijn in de counter. Op dat vlak hebben we niets weggegeven, maar uit een vrije trap gaat het dan toch nog mis. Of ik André Onana de schuld geef van die goal? Nee, natuurlijk niet. We winnen samen en we verliezen samen, ik geef nooit iemand de schuld. We hadden zelf moeten scoren, kort voor die goal kregen we zelf nog een goede kans.”

Tadic had een heldere analyse. ,,Wat er aan ontbrak bij ons? Niets, behalve dat we niet scoren. We hadden een doelpunt moeten maken en dan waren we doorgegaan. We speelden goed en hebben hard gewerkt, maar het ontbrak aan een goal.”

De linksbenige aanvaller hoopt dat Ajax zich snel kan herpakken. Zondagmiddag wacht immers al de Klassieker tegen Feyenoord voor eigen publiek. ,,Dat is weer een belangrijke wedstrijd, dan moeten we er weer staan. We hebben nog veel om voor te spelen. We moeten zondag van Feyenoord winnen, want we willen de titel en de beker winnen.”

Mazraoui: ‘Zondag weer hele andere wedstrijd’

Mazraoui was ook flink aangeslagen en zoekende naar de juiste woorden om de onverwachtse uitschakeling te beschrijven. ,,We speelden een goede wedstrijd, maar wat er mis gaat is dat we niet scoren. We kregen genoeg mogelijkheden. Je hebt sommige wedstrijden dat die bal er gewoon niet in wil gaan. We hebben goed verdedigd. Het was een onterechte vrije trap waar zij uit scoren. Ze krijgen één kans en scoren, dat is misschien ook wel iets typisch Portugees. Ze staan erom bekend dat ze zo hun wedstrijden winnen, maar het is heel lastig om er tegen te spelen. Het voelt onverdiend. We beseffen het nog niet, dat merkte ik ook in de kleedkamer. Iedereen was stil, er heerste vooral ongeloof. Hoe het nu moet tegen Feyenoord zondag? Dat zijn twee aparte wedstrijden. Als groep moeten we weer alles eruit halen, maar eerst moeten we deze teleurstelling verwerken.”