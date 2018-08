Tadic over Ziyech: ‘We hebben een goede connectie’

Malen is vastbera­den en denkt dat PSV doorgaat: 'Samen hard gewerkt om iets te bereiken'

8:05 Monter stond Donyell malen na zijn winnende goal van dinsdagavond in Borisov de ene na de andere cameraploeg te worden en daarna nam hij ook tijd voor de schrijvende journalisten. ,,Mijn telefoon staat aardig in de fik", gaf hij onder meer aan. ,,Het is ongelooflijk mooi dat we hier winnen. We gaan het nu niet meer weggeven", klonk het vastberaden.