Tadic verheugt zich op Chelsea: ‘Ik heb hier vaak kunnen juichen’

PSV moet na kwak­kelkwar­tet nu overleven en rust in de tent creëren

7:30 Na een pittig gesprek over de zeperd bij Sparta moet PSV donderdag in Linz zien te voorkomen dat de club nog dieper in de put raakt. Wordt het kwakkelkwartet van de afgelopen weken een kwakkelkwintet, dan kan het voor PSV ook in Europees verband nog een dubbeltje op zijn kant worden.