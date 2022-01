Tagliafico is reserverol beu en wil Ajax verlaten: Napoli en Marseille willen Argentijn huren

Nicolás Tagliafico wil Ajax deze winter verlaten. De Argentijn, die dit seizoen is veroordeeld tot een reserverol, staat in de belangstelling van Napoli en Olympique Marseille. Beide clubs willen de linksback, die met het oog op het WK dit jaar op meer speeltijd mikt, huren van Ajax.

Door Johan Inan



Die mogelijkheid komt vandaag verder ter sprake als de zaakwaarnemer van de 29-jarige Tagliafico in Amsterdam landt om de situatie van de op een zijspoor belande verdediger te bespreken. Ajax heeft bij de contractverlenging van de international, die de voorbije seizoenen nog een onomstreden kracht was, afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder hij verkocht kan worden.

Of Ajax mee wil werken aan een verhuur, valt nog te bezien. De spoeling achterin, waar Tagliafico zijn plek aan Daley Blind is kwijtgeraakt, is niet dik. Bovendien liet trainer Erik ten Hag vorige maand weten geen voetballers kwijt te willen. ,,En als spelers gaan, zullen we eerst een vervanger willen hebben. In die volgorde, dat is het ideale plaatje. Financieel zijn we niet genoodzaakt om te verkopen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar als het aan Tagliafico ligt, beproeft hij zijn voetbalgeluk de rest van het seizoen elders. Wat daarin meespeelt voor de winnaar van de Copa América, is dat hij niet het risico wil lopen dat hij met een bijrol in Amsterdam zijn perspectieven voor het WK in Qatar later dit jaar verder laat vertroebelen. Zijn basisplek in de nationale ploeg raakte Tagliafico al kwijt, mede doordat de in 2018 van Independiente overgenomen verdediger dit seizoen pas drie keer basisspeler in de eredivisie was en niet één keer de negentig minuten volmaakte.