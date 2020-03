Tahith Chong verlengt aflopend contract bij Manchester United

,,Er was veel interesse, we hebben met grote clubs gesproken’’, zegt zaakwaarnemer Erkan Alkan van Stellar Group. ,,Maar Manchester United kwam toch met een goed plan voor Tahith. Hij blijft graag bij de club die hem uit Nederland haalde.’’



Chong kwam in de jeugd uit voor Feyenoord, maar koos uiteindelijk voor het avontuur in Engeland. Chong mocht dit seizoen drie keer invallen in het eerste van Manchester United in de Premier League en kwam enkele keren in actie in de FA Cup en Europa League.