Taiwanese Hsieh stunt met uitschakeling nummer 1 Halep

Gaviria 23ste debutant die op openings­dag geel pakt

17:15 Fernando Gaviria pakte vandaag als Tourdebutant meteen de gele trui. Hij is de 23ste renner die daarin slaagt. De eerste die de klus klaarde was Maurice Garin in 1903 (het jaar dat de Tour voor het eerst verreden werd). De laatste die daarin slaagde was Fabian Cancellara in 2004. Spartacus won toen de openingstijdrit, een proloog van zes kilometer.