Tallon Griekspoor geniet van grasseizoen: ‘Kreeg ineens een berichtje van Medvedev’

Tevreden Dongen gaat in derde divisie op ingeslagen weg verder: ‘Eigen, talentvol­le jeugdspe­lers blijven inpassen’

Jonge, onervaren spelers inpassen. Kansen geven. De mogelijkheid bieden om zich in de kijker te spelen. Dongen-trainer Osman Erbas deed in de laatste 40 minuten in het met 0-2 verloren en laatste competitieduel tegen EVV Echt, alles wat hij volgend seizoen ook wil gaan doen. ,,Bouwen met eigen jeugd, daar staat het huidige Dongen voor.”

6 juni