Tallon Griekspoor hoopt op het beste in Parijs: ‘Maar bij een vijfsetter kan het een zwaar verhaal worden’

Rinus ‘Veekay’ Van Kalmthout: ‘Wil in de IndyCar doen wat Max Verstappen in de Formule 1 doet’

Voor de vierde keer start Rinus van Kalmthout (22) zondag aan de Indy 500. Wederom van de eerste startrij, op zoek naar succes en eeuwige roem op The Brickyard. ,,Ik wil in de IndyCar doen wat Max Verstappen in de Formule 1 doet.’’