Tallon Griekspoor: ‘Ik ben goed koel gebleven en heb het net op tijd afgemaakt’

Van Rijthoven veroverde onlangs de titel in Rosmalen en een titel is het volgende doel voor Griekspoor (25). ,,Nu moeten wij hem achterna. In de jeugd heb ik heel veel met hem gereisd, toen we 17 of 18 jaar oud waren. Ik had destijds weinig te vertellen tegen hem, maar de afgelopen jaren ben ik hem kwijt geweest. Er is zoveel in die jongen geïnvesteerd en hij is op zijn manier toch doorgegaan, ondanks dat hij het niet altijd naar zijn zin had. En binnenkort staat hij in de top 100. Hoe meer, hoe beter vind ik.”