Tallon Griekspoor: ‘Novak Djokovic hartproblemen? Hij is de fitste speler op de tour’

Als Tallon Griekspoor in Melbourne in de shuttle van het hotel naar het tennispark stapt, gaat het op de radio maar over één ding: Novak Djokovic. De Nederlander, die morgenvroeg in de kwartfinale tegen Rafael Nadal speelt, heeft een duidelijke mening over de soap rond de nummer 1 van de wereld.

Door Rik Spekenbrink



Het was al even na middernacht toen Tallon Griekspoor ging zitten voor zijn virtuele persconferentie vanuit Melbourne. Na zijn 28ste overwinning op rij wacht hem vrijdag op het ATP-toernooi in Melbourne een treffen met één van zijn idolen, Rafael Nadal. ,,Hartstikke mooi, tegen Rafa in de Rod Laver Arena. Zo veel jaren zal hij niet meer spelen.”

Quote Australi­sche families zitten soms al een jaar te wachten om terug te kunnen naar huis Tallon Griekspoor Maar het ging logischerwijs ook even over die andere tennisicoon, Novak Djokovic. Die zit op een paar kilometer van het tennispark vast in een hotel, wachtend tot de zaak rond zijn visum en medische situatie maandag voor de rechter komt. Griekspoor heeft een duidelijke kijk op de zaak. ,,Hij wist van tevoren wat de gevolgen zouden zijn van niet vaccineren. Regels zijn regels. Als ik de keuze had gehad, had ik me waarschijnlijk ook niet laten vaccineren. Maar dan zou ik mijn eigen job in de weg zitten. Heel de wereld zit vol corona. Ieder zijn eigen keuze, maar dan moet je ook de gevolgen weten.”

Griekspoor noemt het ‘pittig’ en ‘heftig’ dat het Djokovic aanvankelijk leek te lukken om op basis van een medische vrijstelling toch naar Melbourne af te reizen voor de Australian Open, die op 17 januari begint. ,,Australische families zitten soms al een jaar te wachten om terug te kunnen naar huis. Dat hij dan zo binnenkomt, is vreemd en roept terecht boze reacties op. En dat hij hartproblemen heeft, of een andere medische aandoening, lijkt me sterk. Hij is de fitste speler op de tour.”

Alternatief

Op de US Open verloor Griekspoor vorig jaar van Djokovic. Het was op 3 september zijn voorlopig laatste nederlaag. Graag zou hij de Serviër nog eens treffen. ,,Maar Nadal is een mooi alternatief. Misschien wel beter. Andy Murray en hij waren vroeger mijn idolen. Je hoopt zo’n speler alleen nog later in het toernooi tegen te komen.”

Nadal is onlangs hersteld van corona, zijn voorbereiding op 2022 verliep niet ideaal. ,,Maar ik ben zelf kort geleden ook ziek geweest, ik heb ook niet kunnen doen wat ik allemaal wilde”, zegt Griekspoor, die wel steeds negatief testte. ,,Alleen: ik weet van mezelf dat ik juist in zo’n situatie op mijn sterkst ben. Rafa zal niet in bloedvorm zijn. Ik speel hier goed en stabiel. Dus ik ga kijken of er een kans is om te winnen. Maar ja, het blijft Nadal.”