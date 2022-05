Tallon Griekspoor slaat finale Feyenoord over: ‘Maar Raemon zit vast te bibberen voor de televisie’

De Nederlandse tennisser is voor Ajax en zegt, met een grijns en een knipoog: ‘Het is maar de Conference League’. Pas als het in de 85ste minuut 2-2 staat, zet hij de televisie aan. „Maar ik kijk liever naar een potje Alcaraz dan naar Feyenoord. Al wil ik natuurlijk wel dat ze winnen. Ik heb niets tegen Feyenoord, wel tegen PSV.” Zijn coach Sluiter is niet mee naar Parijs en zit in grote spanning voor vanavond.



Het is dan even na zijn nederlaag in de tweede ronde van het grandslamtoernooi in Parijs. Hij verloor van de Amerikaan Brandon Nakashima. Een nederlaag die niet had gehoeven, want hij was niet kansloos tegen de 20-jarige Amerikaan, de nummer 75 op de ranglijst. Griekspoor kreeg vier setpunten in de eerste set, maar verloor zes punten op rij. Hij sloeg zijn racket uit frustratie aan gort.