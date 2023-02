Tallon Griekspoor speelde op eigen verzoek niet op het centercourt: ‘Ik heb genoten’

met video Gijs Brouwer stunt in Ahoy: ‘Waar­schijn­lijk kon hij geen andere topper vinden’

In Ahoy Rotterdam is de eerste verrassing een feit. De met een wildcard toegelaten Nederlander Gijs Brouwer (ATP-160) baarde opzien door zijn Zwitserse tegenstander Marc-Andrea Hüsler (ATP-47) in twee sets naar huis te sturen: 6-3, 7-5.