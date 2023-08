Tallon Griekspoor start US Open tegen Franse tiener, Arantxa Rus stuit op oud-finaliste Keys

Amateurvoetbal Natuurlij­ke leider ziet ‘fris en gretig’ Dongen: ‘Supporters in seizoen van 100-jarig bestaan mooi cadeautje geven’

Het verdriet vanwege de degradatie van Dongen uit de derde divisie is inmiddels verwerkt. ,,Keihard trainen, kop omhoog en met volle borst vooruit.” Jan Gerrits jr. (27) spreekt het namens zijn team volmondig en met veel vertrouwen uit. Over de frisse wind die waait, het begeleiden van jong talent en ‘knallen’ in de vierde divisie.