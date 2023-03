Tallon Griekspoor vol vertrouwen richting clash met Novak Djokovic: ‘Ja, waarom niet?’

LIVE KNVB Beker | Feyenoord naar Heerenveen met als inzet een ticket voor de halve finales

Feyenoord is koploper van de eredivisie, Europees nog actief - in de Europa League - én in de race om de TOTO KNVB Beker. Vanavond (aftrap 20.00 uur) staat voor de Rotterdammers in de kwartfinales van het bekertoernooi een uitwedstrijd tegen Heerenveen op het programma. Wie bereikt de laatste vier? Volg de ontwikkelingen in het Abe Lenstra Stadion via ons liveblog.