‘Tante Kiki’ dichter bij magische barrière

Door Rik Spekenbrink



Tijd om haar derde toernooizege van het jaar te vieren had Kiki Bertens gisteren amper. Na de huldiging waren er persverplichtingen en moest ze zich laten behandelen. Coach Raemon Sluiter regelde ondertussen een vlucht van Seoel naar Wuhan, in China. Een paar uur na de landing begint Bertens daar vandaag alweer haar volgende toernooi.



Het zijn drukke weken voor Nederlands beste tennisster. Een luxeprobleem, het rechtstreekse gevolg van haar goede prestaties. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad won ze gisteren het zevende toernooi in haar carrière door in de finale te winnen van de Australische Ajla Tomljanovic: 7-6, 4-6, 6-2. Het was niet eens haar beste tennisweek, Bertens kende in bijna alle partijen een moeizame fase. Maar ze heeft haar fitheid en niveau dit jaar opgekrikt, waardoor haar ondergrens veel hoger ligt.