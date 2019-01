Team De Rooy kent desastreuze derde etappe in Dakar Rally: ‘Het is een zware domper’

De uit Son afkomstige De Rooy kende aanvankelijk geen verkeerde start van de zware proef. Eenmaal in de duinen begonnen de problemen voor de trucker echter. ,,Bovenop een duin aangekomen bleek het te zacht en ik probeerde terug te draaien, maar was net te laat, waardoor we vast kwamen te zitten. Eén wiel hing in de lucht, dus ik kon niet weg. Toen ik het na het graven nog een keer probeerde, brak het hart uit mijn stuurwiel. Dat hebben we niet bij ons, dus ik moest wachten op de anderen.”

Wachten op ploegmaten

Het wachten op zijn ploegmaten nam wat tijd in beslag voor De Rooy. Zowel Van Genugten als Van den Heuvel was namelijk een stuk later gestart. Daarnaast kenden beide coureurs ook hun eigen problemen. Van Genugten kreeg onder meer te maken met een storing van de sensor van de turbo, waardoor de motor inhield en minder vermogen gaf. Wegens te weinig power kwam de trucker uit Eersel daarom niet boven. Vanwege die problemen bleek hij ook niet in staat te zijn om De Rooy een helpende hand toe te steken.

Met de komst van Van den Heuvel had De Rooy meer geluk. De uit Boekel afkomstige Van den Heuvel gaf zijn stuur af aan zijn kopman. Daardoor kon De Rooy verder in zijn Iveco. Van den Heuvel moest vervolgens wachten op de servicetruck.