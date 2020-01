Tegenstander voorkomt dat Cuevas woedend van baan loopt

In zijn partij tegen Nikoloz Basilashvili uit Georgië kreeg Cuevas een waarschuwing vanwege theatraal gedrag. De Uruguayaan was vanuit zijn stoel naar de andere kant van het court gesprint, maakte enkele overdreven hoge sprongen en dribbelde demonstratief in hoog tempo op zijn voorvoeten heen en weer (zie video onder). Cuevas was het echter niet eens met de officiële waarschuwing en dreigde na een felle discussie met de supervisor van de baan te lopen. Totdat zijn opponent ingreep. Basilashvili liep naar Cuevas toe en maande hem tot kalmte. De Uruguyaan bedacht zich, keerde toch om en maakte de partij af. Basilashvili won in drie sets: 6-4, 1-6, 6-4. Uruguay en Georgië waren al uitgeschakeld bij de ATP Cup.