Teleurstelling overheerst bij Klaassen: ‘We moeten de 3-0 maken’

Ajax liep na een pover begin in het laatste kwartier van de eerste helft brutaal uit naar een 0-2 voorsprong. Een kwartier na de pauze stond het alweer gelijk door twee goals van Duvan Zapata. In het laatste half uur maakte vooral Atalanta aanspraak op de overwinning, maar gescoord werd er niet meer.

,,De teleurstelling overheerst hier”, stelt Klaassen. ,,In het begin hadden we het wat moeilijk, maar daarna zitten we goed in de wedstrijd. Tegen een team als Atalanta, dat continu één op één speelt, is het moeilijk om altijd de controle te houden. Dan krijg je af en toe een heen-en-weer-wedstrijd. En ik denk dat we gewoon de 3-0 moeten maken.”

Kans Schuurs

Doelt Klaassen op de kans van Schuurs kort na rust? ,,Ja, als we die maken is het 3-0 en dan is het wel klaar.” De teleurstelling overheerste dan ook in de hele kleedkamer. ,,Zeker, maar dat is ook logisch als je met 2-0 voorstaat. Dat we het niet mogen weggeven, is duidelijk. Je moet scherp blijven want het komt niet vanzelf. Dat hebben we ook gezien. In het laatste half uur wilden beide teams voor de winst gaan. Af en toe echt open wedstrijd waarbij beide teams mogelijkheden hadden om echte kansen uit te spelen.”

Van 13-0 in de eredivisie naar een remise in de Champions League. Het verschil tussen beide competities is enorm, ondervindt Klaassen. ,,Maar wij verlangen van onszelf dat we elke training wedstrijd het Champions League-niveau nabootsen. Dat hebben we zaterdag ook gedaan. Dat moet ook want je ziet vandaag ook dat zo’n wedstrijd om een heel andere intensiteit vraagt.”

Bekijk hieronder de samenvatting:

