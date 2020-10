Teleurstelling overheerst bij RKC na fraaie remise

Middelkoop verliest dubbelfina­le in Antwerpen

25 oktober Matwé Middelkoop is er niet in geslaagd de titel in het dubbelspel te pakken op het European Open in Antwerpen. De 37-jarige dubbelspecialist verloor met zijn partner Rohan Bopanna uit India in de finale in twee sets van de Australiër John Peers en de Nieuw-Zeelander Michael Venus: 6-3. 6-4.