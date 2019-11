Ten Hag: Bayern is een fantastische club, maar ik blijf bij Ajax

Ten Hag, die in Amsterdam nog een contract heeft tot medio 2022, werkte in het verleden vol tevredenheid twee jaar bij Bayern München als trainer van het tweede elftal. ,,Bayern is een fantastische club en ik heb daar een mooie tijd gehad. De club zit zeker in mijn hart, maar ik focus me nu op Ajax.’’

De trainer sprak over de vermeende interesse tijdens de persconferentie op Stamford Bridge, waar Ajax het morgenavond in de Champions League opneemt tegen Chelsea. Twee weken geleden gingen de Amsterdammers in eigen stadion nog met 0-1 onderuit tegen de Engelse topclub. ,,We moeten morgen goed zijn, dan hebben we een kans. Ten opzichte van het eerste duel moeten we beter aan de bal zijn. We moeten nauwkeuriger zijn en betere keuzes maken. Dat is niet simpel, maar we kunnen beter. Chelsea is een heel goede ploeg, maar wij hebben ook goede spelers en daar heb ik veel vertrouwen in. We hebben vaker grote uitdagingen gehad.’’