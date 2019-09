Ten Hag: Domineren en dicteren tegen Lille

,,Bijna iedere club speelt tegen Ajax op de omschakeling. We zullen onze verdediging goed op orde moeten hebben."



,,Lille is een internationale ploeg", doelt Ten Hag op de vele nationaliteiten in de selectie van de eerste tegenstander in de poule. "Ze hebben Portugese en Afrikaanse invloeden. Ze hebben vorig jaar met maar liefst 5-1 van Paris Saint-Germain gewonnen. Dan kan je wel wat. Je eindigt ook niet zo maar als tweede in de Franse competitie. We kunnen aan de bak."



,,We zijn blij dat we er weer bij zijn in de groepsfase", aldus Ten Hag. ,,Het is een grote prestatie om daar via de voorronden te komen. We hebben een uitdagende groep met vier redelijk gelijkwaardige ploegen", verwijst hij ook naar Chelsea en Valencia. ,,Misschien dat Chelsea er iets bovenuit steekt. Maar als we wat willen, dan moeten we thuis tegen Lille een resultaat halen."