Ten Hag geeft andere spelers een kans tegen Besiktas, maar niet de reserves

Trainer Erik ten Hag van Ajax is zeker van plan om woensdagavond wat andere spelers een kans te geven in de uitwedstrijd tegen Besiktas in de Champions League. Van een andere benadering van het vijfde groepsduel is echter geen sprake, zo benadrukte hij tijdens zijn vooruitblik in Istanboel.

Ajax is met vier overwinningen op rij al geplaatst voor de achtste finales, Besiktas daarentegen is met 0 punten vrijwel uitgeschakeld op Europees niveau.



,,Maar het gas gaat erop bij ons”, verzekerde Ten Hag, die niet over middenvelder Edson Álvarez (geschorst) kan beschikken. ,,Wij willen winnen en wij moeten winnen. De tegenstander vecht voor de laatste kans en staat onder druk, omdat ze geen punten hebben. In de voetbalgekke cultuur die er heerst in Turkije wordt het dus een moeilijke wedstrijd voor ons. We zullen top moeten zijn om hier een resultaat te halen.”

Ten Hag bevestigde dat hij naast de vervanger van Álvarez nog wat wijzigingen zal aanbrengen in zijn basisteam dat zondag aantrad in de geslaagde uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (0-5). ,,Dat gaan we zeker doen, maar we willen wel winnen. Tijdens de vorige keren dat we andere spelers een kans gaven, hebben we niet thuis gegeven en dat ergerde me mateloos. Woensdag staat er weer een heel goed elftal op het veld en moet er gewonnen worden. Die druk staat zeker op deze ploeg.”

Ten Hag wees de suggestie af dat woensdag een aantal ‘reserves’ zich in Istanboel mag laten zien. ,,Nee, geen reserves, het zijn allemaal basisspelers”, pareerde hij. ,,De hele selectie moet bewijzen dat we sterk samen zijn. Die stap moeten we nu gaan zetten om samen succesvol te worden dit jaar. Álvarez moet ik noodgedwongen wisselen en verder houd ik rekening met wat klachten, die een aantal jongens hebben. We willen de ploeg verder ontwikkelen en kijken er daarom ook naar om andere spelers te brengen. Wie er pijntjes hebben? Dat zeg ik niet, want dan zou ik m’n opstelling prijsgeven.”

Ajax heeft officieel nog 1 punt nodig om de groepszege veilig te stellen. De ploeg van Ten Hag won de thuiswedstrijd tegen de Turkse kampioen in september met 2-0. De return in Istanboel begint woensdagavond om 18.45 uur.