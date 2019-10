Ten Hag geniet: ‘Met 0-3 winnen in Mestalla, dat gebeurt een ploeg niet zo vaak’

Volgens Ten Hag had het attractieve duel ook in 6-3 kunnen eindigden voor Ajax. ,,Wij hadden zeker in de eerste helft verdedigend wat problemen, maar Valencia had er meer. Gelukkig hadden we ook Andre Onana nog. Hij excelleerde bij ons in het doel. Niettemin hebben we verdiend gewonnen.”



Met twee overwinningen van 3-0 in groep H staat Ajax er meteen al heel goed voor. ,,We hebben een grote stap gezet naar overwinteren in de Champions League, maar we zijn er nog lang niet. We zullen hard moeten blijven werken”, zei Ten Hag. ,,Met druk zetten moet het nog beter. We hebben nog te veel kansen weggegeven.”



Ten Hag prees Hakim Ziyech, met doelman Onana misschien wel de beste speler van Ajax in Mestalla. ,,Onana had geweldige reddingen, maar Ziyech was briljant”, zei de trainer van Ajax. ,,Hoe hij die 1-0 maakt. We weten dat hij dit kan, maar het was een prachtige uithaal. Zo moeten we hem vaker vrijspelen.”