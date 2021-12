Ten Hag in nauw contact met vertrokken Brobbey: ‘Hij zou de concurrentie aan kunnen met Haller’

Ajax onderzoekt of het zich in de winterstop met een aanvaller kan versterken. ,,We willen altijd beter”, zegt trainer Erik ten Hag. ,,Ik ben tevreden met deze selectie. Natuurlijk zijn we altijd aan het kijken, maar het moet wel de juiste keuze zijn. Net zoals met Sébastien Haller vorig jaar. Als een goede kans zich voordoet, dan zullen we het niet nalaten.”

Ajax kijkt vooral naar een aanvaller omdat topscorer Sébastien Haller met Ivoorkust deelneemt aan de Afrika Cup, die van 9 januari tot en met 6 februari in Kameroen op het programma staat. Ajax hervat op 16 januari de tweede helft van het seizoen met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Een week later is PSV de tegenstander in Eindhoven.

Ten Hag erkent dat hij nog regelmatig contact heeft met Brian Brobbey, die Ajax aan het einde van het vorige seizoen verliet voor RB Leipzig en daar weinig speeltijd krijgt. ,,Als hij was gebleven, dan had hij de afgelopen tijd meer gespeeld. Dat was goud voor zijn ontwikkeling geweest. Hij zou de concurrentie aan kunnen met Sébastien. Met zijn doelpunten, doelgerichtheid, snelheid en charisma. Hij kent onze club en past goed in onze kleedkamer.”

Het heeft er veel van weg dat Ajax de situatie van Steven Bergwijn ook nauwlettend in de gaten houdt. De geboren Amsterdammer krijgt de laatste weken weinig speeltijd van zijn nieuwe trainer Antonio Conte bij Tottenham Hotspur. ,,Ik herhaal me misschien, maar we willen ons verbeteren. Als daar een optie voor is, dan zullen we die onderzoeken”, reageert Ten Hag als de naam van Bergwijn valt.

,,Of we ook de situatie van Bergwijn onderzoeken? We onderzoeken alles. We zijn professionals”, stelt Ten Hag. ,,Ik kan niemand een basisplaats beloven. Maar we willen meedoen in de top 15 of top 20 van Europa. Dan is het inherent dat we meer dan elf basisspelers nodig hebben. Je moet bij ons vechten voor een plek. Je krijgt goed betaald. Wil je de uitdaging aangaan? Wil je beter worden? Wil je plezier in voetballen hebben, want we spelen op een bepaalde manier. Als je bij ons kan uitblinken, dan kan je ook persoonlijke doelen bereiken.”