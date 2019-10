Ten Hag rekent op ‘papa’ Blind voor intense wedstrijd in Valencia

,,We zijn blij voor de familie Blind, en feliciteren hem met de geboorte van zijn zoon’’, zegt Ten Hag. ,,Qua timing is het ook goed, want morgen kan hij er gelukkig bij zijn. We hebben bewust nog in Amsterdam vanochtend getraind, zodat we de tijd functioneel kunnen benutten. We zitten in een ritme van om de drie dagen een wedstrijd, en hebben gisteren een vrije dag kunnen geven.’’



Ajax gaat volgens Ten Hag ook morgenavond van eigen kracht uit. ,,We hebben respect voor Valencia. Het is een goed team met heel goede spelers. Het thuispubliek kan de emotie ook goed overbrengen op het team. Ze spelen met een hoge intensiteit, met technisch vaardige spelers kunnen ze het in een hoog tempo uitvoeren. Toch is het belangrijkste voor ons dat we morgen van eigen kracht uitgaan, dat is het allerbelangrijkste. Ik ben tevreden over onze ontwikkeling als ploeg, maar het kan en moet altijd beter.’’