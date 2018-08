Ten Hag: Tegen Standard Luik zal het weer beter moeten

Ajax verzekerde zich van twee ontmoetingen met Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League en speelt in het slechtste geval tot aan de winterstop in de groepsfase van de Europa League. ,,De Champions League lonkt", zei Ten Hag. ,,En we hebben ons eerste doel bereikt. We spelen sowieso Europees voetbal. Maar dat is geen reden om op onze lauweren te rusten. Tegen Standard Luik zal het weer beter moeten. Die ploeg heeft meer tempo en dynamiek."



Ten Hag was erg tevreden over het spel van David Neres en blij met de twee doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar, die vorige week tegen Sturm Graz nog veel kansen miste. ,,Ik heb hem gezegd dat hij weer op doelpunten moet gaan jagen. Dat heeft hij gedaan."