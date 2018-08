Ten Hag verloor maar één van zijn elf Europese wedstrijden

Of het vanavond tegen Dinamo Kiev zijn belangrijkste wedstrijd uit zijn trainersloopbaan wordt? ,,In ieder geval een heel belangrijke’’, zegt hij. ,,Ik heb ook finales (onder andere de verloren bekerfinale met FC Utrecht tegen Feyenoord) gespeeld. Maar we hebben een ambitie. Het zou heel mooi zijn als we die kunnen verwezenlijken. Natuurlijk is er spanning. Dat hoort bij dit soort wedstrijden. Dat is alleen maar mooi.’’



Ten Hag staat vanavond voor zijn twaalfde Europese wedstrijd als trainer. De laatste vijf met Ajax bleef hij ongeslagen. Twee keer winst tegen Sturm Graz, winst op Standard Luik en Dinamo Kiev. Alleen de uitwedstrijd in Luik eindigde in een gelijkspel.