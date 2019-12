Ten Hag weet weinig over Getafe: ‘We zullen ons erin moeten verdiepen’

EL-tegenstanderAjax-trainer Erik Ten Hag moet zich nog goed verdiepen in de komende tegenstander in de Europa League. De Amsterdamse club lootte maandag het Spaanse Getafe. “Ik weet niet zo heel veel van ze. Ik weet dat ze goed staan in la Liga en als je daar goed staat moet je een goede ploeg hebben”, zei hij in een reactie op de loting.

Haast heeft Ten Hag niet. ,,We zullen ons in ze moeten verdiepen te zijner tijd. Is op dit moment niet zo essentieel. Dat het een goede ploeg is, is duidelijk.”

Verder vooruitkijken wil hij niet. ,,Je wil zover mogelijk komen, we zijn ambitieus en willen elke wedstrijd winnen, dus we willen in de volgende ronde komen. Maar we zijn er niet mee bezig hoe ver we komen, je moet van ronde naar ronde kijken.”