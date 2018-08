Ten Hag ziet kansen van Ajax tegen Dinamo Kiev 'fifty-fifty'

,,We hebben twee heel goede dagen nodig'', zegt Ten Hag in een interview op het tv-kanaal van Ajax. ,,Het is mogelijk, de kansen liggen 'fifty-fifty'.''



Ajax ontvangt de nummer twee van afgelopen seizoen in Oekraïne woensdag in de Johan Cruijff ArenA. ,,Dinamo Kiev heeft een dynamische en goed voetballende ploeg. Een stugge ploeg ook, met een goede mentaliteit'', zo weet Ten Hag. Dit seizoen heeft Dinamo Kiev de vier gespeelde competitieduels allemaal met 1-0 gewonnen. ,,Dat zegt dat ze goed georganiseerd zijn en op de 'nul' kunnen spelen.''



In de derde voorronde van de Champions League wonnen de Oekraïners over twee duels van Slavia Praag (1-1, 2-0).