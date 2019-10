Ten Hag zit Van Gaal op de hielen als succesvolste Ajax-trainer in CL

Wat betreft de winstpercentages van Ajax-trainers in de Champions League bestaan er twee categorieën: Ten Hag en Louis van Gaal horen met zijn tweeën bij de categorie top, terwijl de Champions League voor de overige trainers statistisch gezien veel minder succesvol was. Ten Hag en Van Gaal zijn de enige twee trainers die een winstpercentage van boven de 50 procent neer kunnen leggen. Naast zijn acht overwinningen en vier gelijke spelen ging Ten Hag twee keer onderuit in de Champions League, vorig seizoen in de thuiswedstrijden tegen Real Madrid (1-2) en Tottenham Hotspur (2-3).

Voorlopig blijft Van Gaal met zijn 20 zeges in 32 wedstrijden de Ajax-trainer met het hoogste winstpercentage in de Champions League. Van Gaal haalde in de jaren 90 onder meer twee CL-finales met Ajax, waarvan hij de eerste in 1995 ook won. Qua prijzen kan Ten Hag dus nog niet tippen aan een van zijn illustere voorgangers, maar de huidig Ajax-trainer staat wel met afstand bovenaan in de lijst met hoogste doelpuntengemiddelde. Ajax scoorde tot nu toe in alle Champions Leagueduels onder Ten Hag, een absoluut record.