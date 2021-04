Tennis zit bomvol powerlunges, jumpsquats en rotations: De ideale total body work-out

Fitness-fan of niet, doe vooral je voordeel met de power van tennis. Dat is de boodschap van Miguel Janssen (50), bondsconditietrainer bij de KNLTB. ,,Tennis heeft alles. Het is intensieve cardio gecombineerd met kracht, snelheid, behendigheid en lenigheid. Een heel pittige work-out.’’

Janssen is gewend om sport en beweging te analyseren. Na zijn eigen sportcarrière als topsprinter (hij werd verschillende keren Nederlands kampioen en nam in 1996 deel aan de Olympische Spelen) koos hij voor een vervolg als trainer. ,,Ik heb altijd interesse voor de tennissport gehad’’, zegt hij. ,,Elementen als loopvermogen, sprongkracht en stabiliteit kende ik al van het sprinten. Naast mijn CIOS-opleiding heb ik ook een opleiding tot tennisleraar gevolgd. Ik wilde alle achtergronden van het vakgebied beheersen.’’

Volledig scherm Portret van Miguel Janssen, Bondsconditietrainer bij de KNLTB. © Bart Hoogveld Sinds 2003 is hij werkzaam als bondsconditietrainer. Janssen: ,,Uniek is dat je bij tennis zowel je armen als je benen intensief gebruikt. Dat zorgt voor een hoge calorieverbranding. In de sportschool kun je ook beter de crosstrainer of het roeiapparaat pakken dan de fiets.’’

Janssen is bekend met de programma’s uit de sportschool, van bodypump en HIIT (High Intensity Interval Training) tot cardio en krachttraining. ,,Tennis is een mix van al deze trainingen. Bij tennis ben je aan het rennen, remmen, wenden, keren, springen, landen. Je werkt met het gewicht van het racket en de tennisballen, dat zorgt voor weerstand en levert spierkracht op. Het is bodypump, HIIT, krachttraining en cardio in één. Hoge intensiteit met een hoge vetverbranding. Een echte total body work-out.’’

Reiken naar de bal

Voorbeelden kan hij zo opnoemen. ,,Je bent bij tennis continu aan het reiken naar de bal, daarvoor moet je je core aanspreken, je rompspieren. Tennis is een intensieve coretraining. Ook ben je steeds aan het uitstappen, zijwaarts, naar achteren, schuin naar voren. Je maakt heel veel powerlunges, diepe kniebuigingen.’’ Squats ook, alsof je op een stoel gaat zitten. Het tennisspel barst van de statische squats. ,,Het is de klaarstaan-positie’’, legt Janssen uit. ,,En dan het opspringen: de jumpsquat.’’

Een partijtje tennis is een verzameling fitnessoefeningen, want ze komen allemaal voorbij: oefeningen voor benen, borst, armen, schouders en rug. De sportschool op de tennisbaan dus. Ideaal? ,,Ja, maar als je niet veel tennist, bouw het dan rustig op, om blessures te voorkomen. Ga niet meteen drie keer per week. Een intensieve work-out, hoe leuk ook, moet je niet onderschatten.’’

Lang zal je leven De KNLTB start deze maand een speciale campagne om mensen te laten ontdekken wat tennis met je gezondheid kan doen, van een betere conditie tot sterkere spieren en een goed figuur. Onderzoek toont volgens de bond zelfs aan dat tennissers langer leven dan hardlopers, zwemmers en fietsers. Meer info: tennis.nl/langzaljeleven

