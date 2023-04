Tennisbond keert na rel rond Shuai Peng weer terug naar China: ‘Zullen onze doelen toch niet bereiken’

Tennisbond WTA gaat toch weer proftoernooien in China organiseren. De overkoepelende associatie van het vrouwentennis heft na zestien maanden de schorsing op die ze in december 2021 instelde na de mysterieuze verdwijning van de Chinese tennisster Peng Shuai.

Van Peng werd eind 2021 bijna drie weken niets vernomen nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik. De WTA schrapte de toernooien in China uit bezorgdheid over de veiligheid van de voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. De associatie riep op tot een formeel onderzoek naar de beschuldigingen en wilde een privégesprek met Peng.

Peng verklaarde later dat ze thuis was geweest en dat haar geen beperkingen waren opgelegd. ,,Dit bericht heeft geleid tot een enorm misverstand van de buitenwereld”, zei de 36-jarige Peng in februari 2022 in een interview met L‘Équipe, waar ze ook haar afscheid als proftennisster aankondigde. ,,Ik hoop dat we de betekenis van dit bericht niet langer verdraaien. En ik hoop ook dat we hier niet nog meer hype aan toevoegen.”

De WTA was echter geenszins gerustgesteld. ‘Wij houden grote zorgen over haar welzijn en haar vermogen om te communiceren zonder censuur of dwang”, zo luidde het statement destijds. ‘We blijven standvastig in onze oproep voor een volledig, eerlijk en transparant onderzoek, zonder censuur, naar haar beschuldiging van aanranding.’

Niet voldaan aan verzoeken

Zestien maanden later is aan de verzoeken van de WTA nog altijd niet voldaan, maar de tennisbond is ook tot de conclusie gekomen dat verdere opschorting van de toernooien geen zin heeft. Dat gaat te veel ten koste van de tennissters en toernooien. Daarom worden er vanaf dit najaar weer toernooien in China georganiseerd.

‘We zullen de gewenste doelen nooit volledig bereiken en het zijn onze speelsters en toernooien die uiteindelijk een buitengewone prijs betalen voor hun opofferingen’, aldus de WTA, die inmiddels informatie heeft dat Peng “veilig met haar familie in Beijing leeft”.

Volledig scherm Ashleigh Barty won in 2019 de WTA Finals in Shenzhen. © AFP

Negen toernooien

De WTA organiseerde in 2019, het laatste jaar met een volledige speelkalender voordat het coronavirus uitbrak, negen toernooien in China met een gezamenlijke prijzenpot van ruim 30 miljoen dollar. Daar zat destijds ook de WTA Finals in Shenzhen bij.

De toernooikalender van 2023 was tot op heden vastgesteld tot en met september. De WTA zal op korte termijn de resterende maanden invullen en ook aangeven welke toernooien er dit jaar nog in China worden gehouden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's