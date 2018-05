Tennisbond wil met Tamaëla meer Nederlanders naar wereldtop krijgen

Haar aanstelling is, zo meldt de KNLTB, in lijn met het nieuwe toptennisplan 'Five Steps to The Top', dat vorige week werd gepresenteerd. Met dit plan wil de bond ook de huidige toptennissers begeleiden met als doel in de komende jaren meer Nederlanders in de wereldtop te krijgen.



Tamaëla (34) was vooral succesvol in ITF-toernooien, waar­van ze er acht won in het enkelspel. In de periode 2003-2007 maakte ze ook deel uit van het Nederlandse Fed Cupteam. Sinds de zomer van 2016 was ze coach van de Servische speelster Aleksandra Krunic.



Bij het WTA-toernooi in Charleston begeleidde ze onlangs als invalster Kiki Bertens. ,,De afgelopen twee jaar met Aleksandra hebben mij duidelijk gemaakt dat ik graag door wil binnen het tennis. Mijn hart ligt bij het Nederlandse tennis en nu ik de kans krijg om hier via de KNLTB iets voor te kunnen betekenen, wil ik hier heel graag iets mee doen'', aldus Tamaëla.