Tenniscomplex US Open wordt ingericht als tijdelijk ziekenhuis

Rummenigge: Bundesliga desnoods in september uitspelen

30 maart Het huidige voetbalseizoen in de Bundesliga moet hoe dan ook worden uitgespeeld, desnoods in september. Dat zegt Karl-Heinz Rummenigge, topman van de Duitse kampioen Bayern München. ,,De competitie nu afbreken is geen optie.” Evenals elders in Europa ligt de sport in het land al wekenlang stil als gevolg van de coronacrisis.